Рига, 4 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Несмотря на то, что за последнее десятилетие количество смертей от несчастных случаев в Прибалтийских странах значительно сократилось, уровень смертности все же значительно превышает средние показатели по Европе, свидетельствуют данные за 2004−2014 годы, сообщает портал Ves.lv.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

Прогнозируемая продолжительность жизни женщин в странах Прибалтики на 2−4 года короче, чем в среднем по Европе, где она оставляет 83,6 года. В Литве и Латвии прогнозируемая продолжительность жизни мужчин составляет соответственно 69,2 и 69,1 года — это гораздо ниже, чем в среднем по ЕС, в свою очередь Эстония с показателем — 72,4 года, находится на седьмом месте среди 28 Европейских стран.

Продолжительность жизни у прибалтийских мужчин составляет 77%, а у женщин — 72% от среднего показателя по Европе. В то же время стандартизированный показатель смертности среди мужчин в Эстонии на 40%, а в Литве и Латвии — на 60% выше, чем в Европе. Показатель женской смертности в Эстонии на 15%, в Литве и Латвии — на 30% выше, чем в Европе.

Две главных причины смертности в странах Прибалтики те же, что и в Европе — заболевания системы кровообращения и злокачественные опухоли. Что же касается третей причины, то в Прибалтике это являются травмы, а в Европе — заболевания органов дыхания.

В Эстонии смертность среди мужчин в связи с травмами почти в четыре раза, а в Латвии — в семь раз выше, чем в среднем по Европе. Также существует и разница в возрастных показателях, так если в Европе от травм больше умирают мужчины 65 лет и старше, то в Прибалтийских странах численность погибших по этой причине в возрастной группе 45−65 лет выше, чем среди более старших мужчин.

Что же касается различных заболеваний, сравнивая Латвию, Литву и Эстонию, статистика такова, что в 2014 году в Латвии и Литве число новых случаев туберкулеза на душу населения было зарегистрировано соответственно в два и в три раза больше, чем в Эстонии. Число новых случаев ВИЧ на душу населения за десять лет в Эстонии сократилось более чем наполовину, а в Латвии и Литве — повысилось на пятую часть. Однако в 2014 году в Эстонии новых случаев ВИЧ было на 30% больше, чем в Латвии, и в четыре раза больше, чем в Литве.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за девять месяцев 2015 года в Латвии уменьшилась рождаемость — с января по сентябрь зарегистрировано 16 390 новорожденных, что на 167 детей меньше, чем в 2014 году. Также в 2015 году увеличилась смертность. За девять месяцев зарегистрировано 21 287 умерших, что на 280 человек или 1,3% больше, чем годом ранее. Естественный прирост населения в Латвии остается негативным, так как смертность превышает рождаемость. В 2015 году естественная убыль населения составила 4897 человек, годом ранее — 4450 человек. Главной причиной снижения рождаемости в Латвии по-прежнему является сложная социально-экономическая ситуация в стране, и связанная с ней массовая миграция экономически активных жителей — потенциальных родителей. В год Латвия теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается. Естественный прирост населения остается негативным начиная с 1991 года.