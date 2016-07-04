Краснодар, 4 июля, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Юные кубанцы, которые хотят связать свою жизнь с яхтами и морем, смогут осуществить свою мечту. Теперь у яхтсменов появился свой «дом» со всей необходимой для занятий инфраструктурой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 4 июля, официальное открытие детской парусной школы состоялась в последний день июня с участием властей и звезд кубанского спорта — чемпионки Европы, участницы Олимпийских игр по парусному спорту Елены Филиппенко и чемпионки Олимпиады по прыжкам на батуте Ирины Караваевой.

admkrai.krasnodar.ru Яхтенный спорт

«Для размещения базы был определен новый земельный участок на берегу водохранилища. Теперь он находится за пределами аванпорта, а значит, не создает повышенной опасности для гидротехнических сооружений «краснодарского моря», но при этом дает возможность свободного выхода на воду», — пояснили в краевой администрации.

В настоящее время на базе есть эллинг для хранения парусных судов и оборудования, мужская и женская раздевалки, душевые, туалеты, учебный и тренерские кабинеты.

«Это одна из лучших спортивных баз в регионе по развитию парусного спорта. Надеюсь, что дети, которые здесь занимаются, а также те, кто только пришел в спорт, продолжат славные традиции парусного спорта Кубани», — отметил замминистра физической культуры и спорта региона Вадим Пермяков.

После торжественного открытия на воду были спущены две яхты, и воспитанники спортивных школ провели показательную тренировку.

В том, что база хорошо оснащена, сомнения ни у родителей воспитанников, ни у тренеров не вызывает. А вот вопрос безопасности остается открытым. Как написала в комментариях под петицией с просьбой не закрывать парусную школу жительница Краснодара, одна из организаторов акции поддержки яхт-клуба, автор обращения Нина Маштакова, «старая база яхт-клуба «Парус», которую сейчас хотят снести, размещалась в аванпорту Краснодарского водохранилища. В бухте, ограниченной двумя молами, ветер всегда «гасился», а волны с водохранилища к месту расположения яхт-клуба никогда не доходили. И за детей на акватории, даже самых маленьких, […]страшно не было». За 30 лет в яхт-клубе не произошло ни одного происшествия. На новой базе все немного по-другому».

«Она размещается сразу за аванпортом, и спуск на воду яхт происходит сразу в открытое море на акваторию Краснодарского водохранилища. Место для спуска не оборудовано совершенно», — добавляет Маштакова.

Кроме того, отмечает активистка и сильный ветер, который доставит массу трудностей юным спортсменам: «Как будут вытаскивать яхты дети, пришедшие с воды, когда внезапно подошедшее с востока или юго-востока усиление ветра, и гораздо более сильное, чем на открытие этой детской парусной базы, разгонит хорошую волну? А на Краснодарском водохранилище, как и на любом озерном водоеме, где пресная вода, волна сложная: она высокая, она крутая, она резкая. Оценить ее ярость, когда она разбивается о бетон, дети смогут в полной мере».

Подводя итоги, Нина Маштакова добавляет, что «новая база хороша — нет слов! Но в аванпорту, где размещается яхт-клуб «Парус», когда стихия разыграется и покажет свою мощь, ты можешь быть уверен, главное довести яхту до берега. На новой парусной базе, которую построили для детей, все самое страшное при сильном ветре начинается как раз около берега. И если вдруг произойдет беда, не будет ли это слишком дорогой ценой за то, что кто-то, руководствуясь своими интересами (совершенно, кстати, непонятными, прикрывая свои действия антитеррористическими инсинуациями), захотел снести строения яхт-клуба «Парус» и убрать детский парусный спорт из акватории аванпорта Краснодарского водохранилища?!», — вопрошает активистка.

«Чиновники то себе галочку поставят — мы все сделали! Конфликт исчерпан, новая база для детей построена». Пускай занимаются! Правда, что делать детям?» — пишет Нина Маштакова.

Как оказалось, конфликт не исчерпан. Федерация парусного спорта Краснодара еще раз обращается к главам города и края с просьбой найти решение и оставить парусный спорт, и детский в первую очередь, в аванпорту Краснодарского водохранилища, где сейчас размещается база яхт-клуба «Парус». С такой же просьбой выступают и местные активисты ОНФ.

Под петицией на имя президента РФ Владимира Путина «Остановите уничтожение единственной детской спортивной базы парусного спорта в Краснодаре» на сегодня уже подписались уже более 4,8 тыс. человек

Напомним, в конце февраля воспитанники двух спортивных учреждений — краснодарской комплексной детско-юношеской спортшколы и краевого центра спортивной подготовки по парусному спорту — были вынуждены прервать тренировочный процесс. Спортивная база, которую спортсмены и тренеры арендовали у местного яхт-клуба, была признана Арбитражным судом Краснодарского края самостроем. Кроме того, помещения клуба находились слишком близко к гидротехническим сооружениям водохранилища, что не соответствовало нормам антитеррористической безопасности.

За неделю до официального открытия спортшколы активисты ОНФ призвали руководство Краснодарского края организовать проведение специальной экспертизы нового места на безопасность. С тревогой за безопасность воспитанников к «фронтовикам» обратились родители и тренеры воспитанников краевой и городской школ по водным видам спорта. Они считают, что выход на воду на альтернативном участке, выделенном администрацией края за пределами аванпорта Краснодарского водохранилища, представляет риск для жизни и здоровья юных спортсменов.

По их словам, береговая линия в указанном районе расположена в опасной близости от судового хода Кубанского речного пароходства. Более того, выход к морю там не защищен от северо-восточного ветра, который часто дует на этом направлении, а отбойная волна от северного мола создает опасность для яхт при выходе на воду и подходе к берегу. Обеспокоенные ситуацией родители юных спортсменов обратились в прокуратуру Карасунского округа города Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, земельные споры возникли у яхт-клуба в марте текущего года, тогда тренировки прекратились. Сейчас юным спортсменам предоставили возможность лишь 1,5 часа тренироваться на краснодарской гребной базе, где условия не соответствуют эффективной подготовке. Не устраивает детей и их родителей также и вариант создания базы на другом участке — за пределами аванпорта. Вопрос о возобновлении занятий краснодарских яхтсменов по поручению губернатора Вениамина Кондратьева прорабатывало министерство физической культуры и спорта Краснодарского края совместно с администрацией краевого центра.