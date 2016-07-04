Москва, 4 июля, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Возможную отмену продовольственного эмбарго, введённого в отношении Турции в 2015 году после того, как ВВС этой страны сбили над территории российский бомбардировщик Су-24, будет обсуждаться в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, сообщают РИА Новости со ссылкой на информированный источник в российском правительстве.

pixabay.com Турецкие продукты

Уточняется, что заседание под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева состоится 5 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Турции Реджеп Эрдоган принёс извинения президенту России за сбитый в ноябре 2015 года бомбардировщик и гибель российского лётчика.

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29 июня президент России Владимир Путин поручил правительству начать процесс нормализации отношений с Турцией. Он сказал, что письмо Эрдогана «создало предпосылки для того, чтобы перевернуть кризисную страницу в двусторонних отношениях». По мнению президента, теперь может быть начат процесс возобновления совместной работы по международной и региональной проблематике.

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