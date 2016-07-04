Рига, 4 июля, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Рижская дума запретила частному лицу Сигурду Граудиньшу провести собрание неподалеку от мемориала Большой хоральной синагоги в день памяти геноцида евреев, сообщает LETA.

Cary Bass-Deschenes Холокост

Первоначально Граудиньш написал в заявке, что хочет провести собрание под названием «Нет — холокосту». Позже он уточнил, что будет использоваться баннер «Freedom for Palestine» и плакат с текстом «Израиль, назад в границы 1967 года!».

Столичное самоуправление пришло к выводу, что податель заявки ввел думу в заблуждение, намереваясь использовать на якобы позитивном пикете лозунги противоположного содержания.

В свою очередь Полиция безопасности пришла к выводу, что место и время заявленного пикета придают ему провокационный характер.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 июля в Риге состоялось организованное обществом «Шамир» шествие памяти жертв Холокоста «Шаги живых». В шествии, которое прошло от Старого еврейского кладбища до мемориала Большой хоральной синагоги, приняли участие около 100 человек.

Напомним, 4 июля 1941 года Большая хоральная синагога, как и все остальные рижские синагоги, была сожжена нацистами и их пособниками. Акцию проводили местные коллаборационисты из, так называемой, команды Арайса. В огне пожара погибло около 500 человек, находившихся в синагоге, в том числе были беженцы из Литвы, прибывшие в Ригу из оккупированного немецкими войсками Шяуляя. В послевоенные годы на месте сгоревшей синагоги был разбит сквер.

Всего в Латвии нацистами и их местными пособниками было убито около 70 тысяч латвийских евреев и 20 тысяч евреев, привезённых из других стран.