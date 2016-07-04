Москва, 4 июля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс обмена валюты

Данные поправки предусматривают увеличение порога суммы операции по покупке или продаже валюты, начиная с которого клиента обязаны идентифицировать.

Поправки также предусматривают увеличение с 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей (или равнозначной суммы в иностранной валюте) пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица не проводится.

Также глава государства включил операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 100 тысяч рублей (либо равнозначную сумму в иностранной валюте), в список операций, при осуществлении которых возможно осуществление упрощенной идентификации клиента — физлица.