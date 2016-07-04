Рига, 4 июля, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В Латвии существенно снизились цены на полутвердые сыры, заявил председатель правления Латвийского центрального союза молокоперерабатывающих предприятий (ЛЦСМП) Янис Шолкс, сообщает BNS.

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По словам Шолкса, производители вынуждены понижать цены и экспортировать полутвердые сыры, конкурируя с более сильными игроками. «Мы маленькие и слабые, и никогда не сможем конкурировать на том же уровне, что предприятия из Литвы, Польши и Центральной Европы. Поэтому мы должны подстраиваться под существующие правила», — признает Янис Шолкс.

По статистике, ежегодное потребление сыра на одного жителя Латвии немного увеличивается, однако, это не спасет ситуацию. «Динамика, конечно, позитивная, но это не спасет отрасль, если число жителей в Латвии уменьшается», — пояснил председатель ЛЦСМП.

Он также добавил, что в некоторых торговых сетях, несмотря на призывы поддержать местного производителя, ассортимент импортной молочной продукции, огромен. «Мы не можем требовать полностью убрать с полок магазинов импортную продукцию. Но, например, в тех же сетях в Литве и Эстонии практически вся молочная продукция местного производства», — говорит Янис Шолкс, добавляя, что в долгосрочной перспективе такая политика окажется для торговцев невыгодной, так как потребители — это местные жители, и если их уровень благосостояния падает, значит, уменьшается и продуктовая корзина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, около трети жителей Латвии готовы покинуть страну по экономическим соображениям, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром безопасности и стратегических исследований при Министерстве обороны.

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