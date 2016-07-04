Брюссель, 4 июля, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Бельгии Марк Вильмотс может быть отправлен в отставку королевской бельгийской футбольной ассоциацией и сменить его может Луи ван Гал, сообщает Het Laatste Nieuws.

Paul Blank Луи ван Гал

Издание считает, что бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал очень заинтересован в работе с бельгийской сборной.

Однако окончательно ситуация проясниться в течение недели.

Сборная Бельгии неожиданно для многих в четвертьфинале чемпионата Европы 2016 года проиграла команде Уэльса со счетом 3:1.

Напомним, в 2009 году Ван Галу уже предлагали пост главного тренера сборной Бельгии, но тогда он предпочел заключить контракт с «Баварией». В мае этого года Луи ван Гал ушел с поста главного тренера английского клуба «Манчестер Юнайтед».