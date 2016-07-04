Москва, 4 июля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. В последние торговые сессии цены на нефть марки Brent консолидируются вблизи отметки в 50 долл./баррель, что позволяет российскому рублю также чувствовать себя достаточно уверенно. Пара доллар/рубль находится вблизи своих минимальных с ноября 2015 года уровнях в районе 63,50 руб./доллар. По мнению аналитика ТелеТрейд Михаила Поддубского, стабильность нефтяного рынка и неплохой аппетит к риску на мировых финансовых площадках оказывают поддержку российской валюте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Евро

«Без дальнейшего роста нефтяных цен демонстрировать дальнейшее укрепление рублю будет проблематично, однако в случае роста цен на нефть в район локальных максимумов около 53 долл./баррель, рубль может получить поддержку. При таком сценарии пара доллар/рубль имеет шансы снизиться в район 60−61 руб./доллар. На большее для российской валюты пока рассчитывать вряд ли стоит», — сказал Поддубский.

«Если говорить о среднесрочных перспективах рубля, то высока вероятность того, что цены на нефть на данный момент находятся вблизи своих локальных максимумов, а в случае коррекции на нефтяном рынке заметное ослабление продемонстрирует и российский рубль. Пока же диапазон в 63,50−67,50 руб./доллар сохраняет актуальность», — отметил эксперт.

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Генеральный директор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман считает, что «техническая картина в рубле остаётся статичной. Пара USD/RUB по-прежнему стоит в широком коридоре. В текущей ситуации ключевым уровнем остаётся 63. Стоит отметить, что при пробое этой отметки падение усилится до 62 и затем до 61. В сложившихся условиях нельзя полностью исключать развития подобного сценария, несмотря на отсутствие ожиданий сильного роста цен на нефть».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 4 июля биржевой курс российского рубля вырос к доллару США и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. Доллар подешевел к рублю на 20,50 копейки и составил 63,5950 рубля. Евро упал на 29 копеек и составил 70,77 рубля. На 5 июля Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Курс доллара США снизился на 33,21 копейки до 63,6844 рубля. Евро упал на 19,66 копейки до 70,8553 рубля.