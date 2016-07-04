Москва, 4 июля, 2016, 15:06 — ИА Регнум. В уголовном деле, возбужденном СК РФ в отношении бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, могут появиться новые факты, связанные с уничтожением фигурантами дела допинг-проб российских спортсменов, сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

ZaldyImg Допинг

По его словам, в ходе расследования появляется новая информация об обстоятельствах указанных преступлений. В частности, свидетели подтвердили следствию, что Родченков незаконно реализовывал в корыстных целях запрещенные медицинские препараты, которые применяются в качестве допинга.

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории покупал их в США, а затем продавал, обещая покупателям, что скроет допинг в пробе спортсменов. Маркин уточнил, что Родченков не просто исполнитель, он, скорее всего, являлся автором и организатором целого ряда подобных схем.

Что касается уничтожения допинг-проб, Родченков мог делать это с целью не только скрыть реализацию медпрепаратов, но и для ухода от уголовной ответственности, которая предусматривает гораздо более жесткое наказание, чем наказание за нарушение стандартов WADA.

Маркин заключил, что следователи инициировали процедуры с целью допросить Родченкова в США. Кроме того, в деле не исключено появление других фигурантов, в том числе сестры Родченкова, осужденной за незаконный оборот сильнодействующих веществ еще в 2012 году.

Напомним, в отношении Родченкова и лиц, выполнявших в 2009—2013 годах управленческие функции в общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики» (ВФЛА), возбуждено дело по статье «Злоупотребление полномочиями».