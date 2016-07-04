Лондон, 4 июля, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Глава МВД Великобритании Тереза Мэй на сегодняшний день лидирует в гонке за кресло премьер-министра Великобритании, согласно статистике поддержки, высказанной в её адрес членами Консервативной партии, публикуемой британским изданием The Guardian.

Цитата из к/ф «Беги, Лола, беги». Реж. Том Тыквер. 1998. Германия Лидерство в гонке

По данным газеты, на данный момент главу МВД на посту премьер-министра Соединенного Королевства хотят видеть 109 членов партии, в том числе глава МИД страны Филип Хэммонд, по мнению которого Мэй обладает качествами, необходимыми для переговоров о выходе из Евросоюза.

Ранее Тереза Мэй получила поддержку и от британской газеты Daily Mail, редакция которой сравнила её с Маргарет Тэтчер.

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Соперники — бывший глава Минобороны Лиам Фокс, министр труда и пенсий Стивен Крэбб, глава Минюста Майкл Гоув, а также государственный министр по делам энергетики Андреа Лидсом — намного отстают от фаворита гонки.

Так, глава Минюста Майкл Гоув, занимающий второе место, получил поддержку 27 членов Консервативной партии, за ним с 26 сторонниками следует бывший государственный министр по делам энергетики Андреа Лидсом. Тогда как министра труда и пенсий Стивена Крэбба и бывшего главу Минобороны Лиама Фокса хотят видеть в кресле главы правительства Соединенного Королевства 22 и 9 членов Консервативной партии соответственно.

Напомним, кресло лидера Консервативной партии Соединенного Королевства и премьер-министра страны должно освободиться в ближайшие месяцы, после того как нынешний глава правительства Дэвид Кэмерон объявил о том, что уходит в отставку после поражения на референдуме о членстве Великобритании в составе ЕС. Кэмерон считает, что выход Соединенного Королевства из ЕС должен осуществлять новый премьер-министр.