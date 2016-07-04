Ярославль, 4 июля, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Ярославской области пенсионерам нашли благородное и нужное дело. Бабушки и дедушки будут «выдаваться напрокат» семьям, где воспитываются дети с особенностями развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в общественной палате Ярославской области.

В рамках проекта пенсионеры будут проводить творческие встречи и мастер-классы для детей с инвалидностью и их родителей. Набор участников проекта и занятия начнутся уже в июле. Всего запланировано 16 мастер классов — по рукоделию, шитью, мыловарению и домоводству и др. Мужчины-пенсионеры покажут молодым людям, как работать с деревом. Для семей с детьми дошкольного возраста пенсионеры проведут десять «сказочных вечеров», организуя кукольный и песочный театр. По словам руководителя Ярославской общественной организации инвалидов «Лицом к миру» Наталии Жужневой, проект стартует на базе отдыха «Лесной родник». Затем он будет реализовываться и в Ярославле.

«Часто люди, вышедшие на пенсию, страдают от одиночества и нереализованности. Им некому передать свой жизненный опыт и творческие умения. После выхода на пенсию смена активной жизни на пассивное времяпрепровождение тяжело переживается как женщинами, так и мужчинами», — отмечает Наталия Жужнева.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Общественной палаты Ярославской области Елена Исаева, проект «Бабушка с дедушкой напрокат» вошел в число победителей конкурса Фонда Тимченко, занимающегося комплексным решением проблем старения и формированием активной жизненной позиции у людей пожилого возраста. Фонд дал грант на его реализацию.