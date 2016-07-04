Владикавказ, 4 июля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. На промышленных предприятиях, в банковской сфере и других организациях Северной Осетии готовятся к высвобождению рабочих мест. Как сообщает 4 июля корреспондент ИА REGNUM, за полгода в республике уже потеряли работу 689 человек.

Бен Шан. Безработные. 1938

Сложившаяся на рынке труда республики ситуация не меняется в лучшую сторону, хотя массовых увольнений граждан, работникам Комитета РСО-Алания по занятости населения удалось избежать. В настоящее время на территории региона зафиксирован рост численности людей, предполагаемых к увольнению. Список тех, кто потеряет работу, состоит из 1933 человек. Сегодня в режиме неполной занятости, простое, отпусках без сохранения заработной платы находятся 629 человек в 11 организациях и крупных промышленных предприятиях региона. На учете в службе занятости в качестве безработных состоят 8700 жителей Северной Осетии.

Напомним, что наиболее многочисленное высвобождение мест пройдет в акционерном обществе «Владикавказские тепловые сети» — 728 человек, а также в АКБ «1Банк». 68 сотрудников обанкротившегося в марте банковского учреждения будут уволены с 18 июля текущего года. Ряды безработных после 1 августа пополнятся также и 55 сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания. Еще раньше остались без работы 171 сотрудник управления Госнаркоконтроля и 281 — миграционной службы. Эти структуры упразднены на федеральном уровне. На 77 человек сокращает свой штат завод «Электроцинк».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в минувшем году в Северной Осетии рабочие места потеряли 1132 человека. Ряды безработных пополнились в результате ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников. Приказом Минтруда России от 27 мая 2015 года РСО-Алания вошла в число субъектов с напряженной ситуацией на рынке труда.