Севастополь, 4 июля, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло поручил департаменту городского хозяйства ежедневно предоставлять отчет о ходе ремонта городских автомобильных дорог. Об этом губернатор заявил на аппаратном совещании 4 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

«Необходимо сделать детальный график выхода подрядчиков на ремонт автодорог. И каждое утро в рабочем порядке доклад мне о том, что сделано и что не сделано в соответствии с этим графиком, — подчеркнул Меняйло. — Контроль за сроками выполнения работ должен быть очень жестким. В случае смещения графика представлять четкое обоснование причин».

Он отметил, что в случае отставания от графика — предъявлять претензии к подрядной организации: «Если необходимо — расторгаем договор, применяем штрафные санкции, привлекаем другого подрядчика».

Кроме этого глава города поручил изучить организацию ведения ремонтных работ на автодорогах. Перед каждым ремонтируемым участком должны быть выставлены соответствующие дорожные знаки, информация о видах работ, подрядчика и сроках окончания ремонта, а также нанесена дорожная разметка. Качество готового асфальтового покрытия должно контролироваться мобильной лабораторией.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Демин, продолжается реконструкция транспортной развязки ул. Хрусталева-Камышовое шоссе.

«Отставаний по графику работ нет. До 1 августа ремонт будет выполнен, — сообщил Демин. — На реконструкцию транспортной развязки предусмотрено 67 млн рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, дорожная развязка на улице Хрусталева является самым известным долгостроем города. Реконструкция объекта была запланирована в рамках ФЦП еще в 2014 году. Однако ремонт так и не был завершен и перенесен в план-график этого года.