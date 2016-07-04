Грозный, 4 июля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Шатойском районе Чечни открылся Центр социальной помощи семье и детям. В зоне ответственности нового социального учреждения окажутся жители трех высокогорных районов — Шатойского, Шаройского и Итум-Калинского, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе главы и правительства региона.

social.saratov.gov.ru Забота о старшем поколении

Задачи центра — оказывать квалифицированную социальную, правовую, психологическую помощь нуждающимся в этом гражданам. При этом специалисты учреждения будут помогать людям справляться со своими бедами на основе индивидуальных и групповых программ. Будет организовано также надомное обслуживание.

Центр рассчитан на 90 мест. В его открытии принял участие временно исполняющий обязанности главы региона Рамзан Кадыров. Подчеркнув, что руководство региона придает особое значение проблемам и нуждам семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, он пообещал, что власти Чечни будут продолжать делать все, чтобы наладить жизнь в горный районах республики, где от стихийных явлений пострадали дома и дороги.

Напомним, в июне 2016 года в Шатойском районе Чечни оползень оставил без крова 52 человека. Продолжительные дожди стали причиной переувлажнения почвы, в результате она пришла в движение, и произошел оползень. В селе Гуш-Керт Шатойского района разрушены стихией 10 домов. Семнадцать домов получили серьёзные повреждения и не пригодны для проживания. Выведены из строя 500 метров ЛЭП, столько же метров газопровода. В результате обвала серьёзно повреждена дорога между сёлами Зоны и Ярыш-Марды.