Москва, 4 июля, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 3 июля подписал федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

autoflit.ru ГСМ

Соглашение предусматривает беспошлинную поставку нефтепродуктов из России в Таджикистан для внутреннего потребления. Индикативный топливный баланс Таджикистана энергетические ведомства двух стран согласуют ежегодно, в 2016 году он составит 830 тыс. тонн, как и в 2015-м. Ранее сообщалось о том, что Таджикистан импортирует из России 310 тыс. тонн дизтоплива, 260 тыс. тонн бензина и другие нефтепродукты.

Согласно документу, Таджикистану запрещено осуществлять реэкспорт поставленных на беспошлинной основе ГСМ, в противном случае российская сторона сохраняет за собой право приостановки беспошлинной поставки.

Напомним, соглашение о сотрудничестве правительств двух стран в сфере поставок нефтепродуктов в Таджикистан было подписано в Москве 6 февраля 2013 года, принято Госдумой 21 июня и одобрено Советом Федерации 29 июня 2016 года.

Стоит также отметить, что Россия поставляет порядка 62% от всего объема импортируемых в Таджикистан нефтепродуктов и остается лидером по поставкам ГСМ в эту страну.