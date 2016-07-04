Москва, 4 июля, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Валерия Гергиева и Сергея Ролдугина орденом Александра Невского. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

kremlin.ru Концерт российских музыкантов в Пальмире

Согласно тексту указа, художественный руководитель и директор федерального ГБУК «Государственный академический Мариинский театр» Гергиев и художественный руководитель федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Дом музыки» Ролдугин награждены за заслуги в подготовке и проведении гуманитарных внешнеполитических акций.

Напомним, в мае 2016 года музыканты в сопровождении Симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева дали концерт в Пальмире (Сирия), освобожденной ранее при поддержке ВКС РФ.