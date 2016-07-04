Ярославль, 4 июля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку на предмет установления в действиях студента Ярославского государственного медицинского университета наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Об этом сообщает в понедельник, 4 июля, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Ярославской области.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале

«04 июля в ряде СМИ были размещены сведения о том, что учащийся Ярославского государственного медицинского университета вел прямую трансляцию из операционной и выложил в сеть интернет фото с обнаженной пациенткой», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.