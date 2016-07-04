Пестово, Новгородская область, 4 июля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. В Пестовском районе Новгородской области нарастает износ сетей коммунальной инфраструктуры, прежде всего водоснабжения и водоотведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора по Новгородской области Вадима Непряхина по итогам его визита в Пестовский район.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«Доля неудовлетворительных проб воды в районе, сделанных в этом году Роспотребнадзором, составила 100%, тогда как в прошлом составляла 68,2%», — пояснили в пресс-службе ГФИ. Местным властям было предложено, не дожидаясь критических случаев, привлечь все профильные структуры и организации и выработать совместный план по решению проблемы.

Отметим, что, по данным регионального управления Роспотребнадзора, 100% неудовлетворительных проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям, в этом году были выявлены в шести районах Новгородской области: помимо Пестовского, в Любытинском и Солецком (там и в прошлом году все 100% проб были неудовлетворительными), а также в Поддорском, Мошенском и Холмском районах, где качество проб по этому показателю ухудшилось. «Результаты лабораторного контроля качества питьевой воды указывают на сохраняющееся неблагополучие организации централизованного водоснабжения в области», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре обращают внимание на неудовлетворительное состояние разводящих сетей существующих водопроводов и отсутствие современных технологических приёмов обработки воды, при этом особое внимание привлекает вторичное загрязнение питьевой воды в результате технологических нарушений её обработки.