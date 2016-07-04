Великий Новгород, 4 июля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. С наступлением жаркой погоды в Новгородской области участились случаи гибели людей на воде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, за прошедшие выходные дни на водоёмах региона погибли 6 человек, в том числе ребёнок 2008 года рождения.

Василий Перов. Утопленница. 1867

«Следователи по каждому случаю смерти на воде выезжают на место происшествия, проводят доследственные проверки, по результатам которых принимают процессуальные решения», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как уточняют новгородские СМИ, 8-летний мальчик утонул при купании на озере Ильмень в районе деревни Береговые Морины.

В Великом Новгороде 44-летняя женщина утонула в карьере на улице Большой Санкт-Петербургской. В реке Волхов около села Грузино в Чудовском районе найдено тело мужчины, личность которого устанавливается. В Пестово в реке Молога утонул 23-летний мужчина, в реке Малый Волховец в Новгородском районе близ деревни Шолохово — мужчина в возрасте 49 лет, в реке Ловать в Холмском районе утонул 37-летний мужчина.