Тверь, 4 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В Тверской области недостаточно развит средний и малый бизнес, а потому эта сфера стала одним из основных направлений деятельности правительства региона. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля, сообщил 4 июля на встрече с президентом Владимиром Путиным исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Игорь Руденя отметил, что исполняет обязанности главы региона уже четыре месяца и за это время сумел разобраться в положении дел в регионе.

«На сегодняшний день считаем, что у нас достаточно устойчиво функционирует социальный блок, социальная отрасль. Сейчас мы развиваем инфраструктуру, смотрим, как можно в основном это сделать, по каким направлениям», — отметил глава региона.

«Кроме того, исходим из того, что для нас сейчас приоритетом является средний и малый бизнес, наравне с этим мы смотрим на крупные инвестиции, те, которые уже начали функционировать, основываясь на предыдущих заделах. Сейчас эти инвестиции уже дают свои результаты», — добавил Игорь Руденя.

Еще одним направлением глава региона назвал развитие туриндустрии, «потому что это основной поток денежных средств, которые мы можем привлечь в региональную экономику». Ключевая же задача, по словам Рудени, — добиться и сохранить устойчивость областного бюджета, исходя из мобилизации внутренних резервов.

Основной сложностью в работе глава региона в беседе с президентом назвал недостаточное развитие в регионе среднего и малого бизнеса.

«Мы проанализировали, у нас очень низкий процент вовлечения в оборот земли сельхозназначения. В некоторых районах он даже, к сожалению, ниже 10% в Тверской области. Это только по пашням. Мы на ближайшем заседании правительства рассматриваем положение дел и комплекс мер по улучшению введения в оборот», — отметил Игорь Руденя.

Он подчеркнул: именно сельское хозяйство может дать основной толчок малому и среднему бизнесу. Сфера же услуг, считает Игорь Руденя, будет развиваться вместе с развитием туриндустрии.

Владимир Путин отметил, что Тверская область «заслуживает гораздо большего и лучшего, чем есть у нее сегодня», и выразил надежду на эффективную работу нового руководителя области.

«Спасибо, Владимир Владимирович, мы уже начали трудиться. И у нас есть очень большой, как Вы и раньше говорили, человеческий потенциал в Тверской области. Мы в основном исходим из приоритетов наших местных человеческих ресурсов. Но и при необходимости будем, конечно, привлекать консультантов со стороны. Так что все сделаем», — отметил Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Руденя исполняет обязанности губернатора Тверской области с начала марта этого года. На посту он (до этого работал в Минсельхозе) сменил Андрея Шевелева, не доработавшего до конца срока буквально несколько месяцев.

Игорь Руденя будет баллотироваться на пост губернатора от «Единой России» — на прошлой неделе он уведомил об этом областную избирательную комиссию.