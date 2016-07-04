Москва, 4 июля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Автомобильный рынок России показывает рост продаж минивэнов с пробегом, сообщает «Автостат».

nn.autodmir.ru Volkswagen минивэн

Майские продажи текущего года на российском вторичном рынке минивэнов выросли на 6% по сравнению с прошлогодними показателями. Продажи первых пяти месяцев этого года такого класса подержанных автомобилей показали рост на 2,8% относительно того же периода прошлого года.

Лидирует в данном классе вторичного рынка России модель Lada Largus, чьи майские продажи показывают годичный рост на 22,6%. На втором месте Ford Fusion, а замыкает первую тройку Nissan Note.

Кроме того, в первую пятерку популярных подержанных минивэнов также вошли Toyota Ipsum и Opel Zafira.