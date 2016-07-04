Вашингтон, 4 июля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Участившиеся несчастные случаи при употреблении электронных сигарет стали вызывать беспокойство у государственных органов США. Промышленное производство этой продукции начали изучать более тщательно, пишет The Wall Street Journal.

pixabay.com Электронная сигарета

В Соединённых Штатах был проведён ряд исследований по контролю за продуктами и лекарствами, в результате которого обнаружено 134 случая перегрева, пожаров и взрывов этих технических устройств в США. Производители и дилеры электронных сигарет не раз участвовали в судебных процессах из-за происшествий с этой продукцией.

Данные результаты получены за период с 2009 по 2016 гг. Стоимость электронных сигарет в США составляет от $10 до $300 — в зависимости от модификации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные Китая изучили влияние электронных сигарет на человека и пришли к выводу, что в них содержится гораздо больше вредных веществ, чем в обычных. Авторы исследования призвали срочно ввести категорический запрет на продажу таких сигарет.