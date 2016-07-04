Ростов-на-Дону, 4 июля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Ростов» продолжают подготовку к сезону 2016/17. Предстоящие две недели дружина Курбана Бердыева проведёт в Австрии. На этот раз коллектив разместился в населенном пункте Бад-Целль. Об этом ИА REGNUM 4 июля сообщили в пресс-службе донской команды.

fc-rostov.ru ФК «Ростов» перед контрольным матчем

Отметим, что в рамках второго учебно-тренировочного сбора подопечные Бердыева должны провести четыре контрольных матча. Пока о соперниках ничего неизвестно, оппоненты будут названы позже.

Напомним, что на первом летнем сборе в Австрии «Ростов» провёл два контрольных матча. Оба поединка завершились вничью. Так, с командой Венгрии «Уйпештом» жёлто-синие разошлись со счётом 2:2, с коллективом из Чехии «Славией» — 3:3.

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Между тем, ФК «Ростов» покинули нападающий Ю Бен Су. Он играл в команде три года на правах свободного агента. Также трёхлетний контракт закончился у полузащитника Гуелора Канги. А вот новичка второй половины прошлого сезона — голкипера Станислава Покатилова — на первую половину предстоящего арендовал ФК «Кайрат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня стало известно о том, что Курбан Бердыев остается рулевым «Ростова» ещё на два года. Контракт был подписан 25 июня. Около месяца ходили слухи, что туркменский специалист покинет жёлто-синих.