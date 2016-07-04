Москва, 4 июля, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил 4 июля, что после операции ВКС РФ в Сирии за многофункциональным бомбардировщиком Су-34 уже выстраивается очередь из зарубежных покупателей, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Dmitry Terekhov Су-34 в полёте

По его словам, машина очень хорошо проявила себя в Сирии. Борисов также отметил, что Новосибирский авиазавод перевыполняет план на два самолета в год — это позволит досрочно завершить контракт и поставить Су-34 в ВКС.

В ходе инспекции на предприятии он заявил, что самолет очень востребован в Вооруженных силах РФ, и у него хорошее будущее.

Первый контракт на поставку Минобороны РФ самолетов Су-34 был заключен в 2008 году, в 2012-м было подписано новое соглашение. Всего Вооруженные силы России получат 150—200 многофункциональных бомбардировщиков.