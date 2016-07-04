Кемерово, 4 июля, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Главные события в Кемеровской области 4 июля в специальном обзоре ИА REGNUM

«ВКонтакте» Аттестат с ошибками

Инцидент с аттестатом

Интересная фотография появилась в понедельник, 4 июля, на просторах интернета. В одном из популярных сообществ в социальной сети пожелавший остаться неизвестным выпускник кемеровской гимназии №25 анонимно опубликовал снимок своего аттестата.

Несмотря на важность документа, в нем были допущены две грамматические ошибки: «учрежедение» и «Кемеровао». Фотография вызвала бурное обсуждение среди пользователей сети. Одни в шутку предполагают, что двойное склонение названия города было допущено специально — чтобы покончить со спорами о правильности написания. А более серьезно настроенные комментаторы указывают на то, что такой документ может быть юридически недействителен, сообщает газета «КП в Кемерово».

Сдержал обещание

Кузбасский выпускник Денис Кущук, снявшийся в федеральном ролике «Я сдам ЕГЭ», набрал 100 баллов по профильной математике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Денис Кущук — выпускник кемеровского городского классического лицея. В апреле 2016 года он принял участие в съемках видеоролика «Я сдам ЕГЭ», который размещен на официальном канале YouTube Рособрнадзора, а также на сайте областного департамента образования и науки.

Видео выпускники регионов России записали на фоне достопримечательностей своих городов, рассказав о значимости положительной сдачи ЕГЭ для каждого школьника. Также одиннадцатиклассники призвали побороть волнение и тщательно готовиться к экзаменам.

«Мы должны загореться идеей сдать ЕГЭ хорошо, чтобы обеспечить себе красивое и счастливое будущее», — сказал Денис Кущук, выступая на фоне губернского центра спорта «Кузбасс» в Кемерове.

Землетрясение магнитудой 4,2

В воскресенье сейсмостанции зафиксировали в Кемеровской области подземный толчок магнитудой 4,2.

Согласно данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение произошло 3 июля в 10:17. Эпицентр подземного толчка располагался в 137 километрах восточнее Кемерова, недалеко от границы с Хакасией. Как отмечают в Геофизической службе СО РАН, сейсмичность в Кузбассе имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, сообщает «Газета Кемерово».

Клещи атакуют

С начала клещевого сезона в медицинские организации Кузбасса с жалобами на присасывание клещей обратились почти 25 тыс. человек, из них детей и подростков до 17 лет — 4727 человек (18,9%). Для сравнения: в 2015 году на эту дату пострадали 29 525 человек, детей — 5580, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в городах Кемерово — 5247 человек, Новокузнецк — 3558, Прокопьевск — 1163, Юрга — 865, Берёзовский — 1072, Гурьевск — 809, Анжеро-Судженск — 961.

За последнюю неделю к медикам обратились 1350 человек, в том числе 224 ребенка. В 2015 году за этот период обратились 1047 человек, детей — 176. При лабораторном исследовании 3957 клещей, снятых с лиц, пострадавших от присасывания, в 490 случаях (12,4%) выявлено наличие вируса клещевого энцефалита. Всем пострадавшим введён иммуноглобулин.