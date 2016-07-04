Москва, 4 июля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин пообещал приехать в Тверскую область в ответ на многочисленные просьбы жителей региона. Об этом 4 июля заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Путин

«Очень важно, что сегодня по просьбе жителей Тверской области, с которыми мы встречаемся в процессе ознакомления с положением дел в Тверской области, жители попросили передать Владимиру Владимировичу приглашение посетить Тверскую область», — сказал Руденя.

По словам врио губернатора, он «президенту эту просьбу передал, и президент обещал выполнить просьбу жителей Тверской области и посетить область с визитом».