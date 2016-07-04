Рига, 4 июля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Ежегодный День памяти жертв Холокоста служит напоминанием, что следует искоренять ксенофобию и антисемитизм, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис в ходе посвященных памяти жертв геноцида еврейского народа мероприятий, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Bundesarchiv Латышские полицаи конвоируют группу евреев. Лиепая, июнь 1941

Вейонис также отметил, что преступления Холокоста «пришли в Латвию извне, вместе со Второй мировой войной», однако признал, что «они не обошлись без местных пособников и исполнителей преступлений».

«У этих преступлений нет оправдания или срока давности. Важнее всего это понимать тем поколениям, которые не стали свидетелями подобных ужасов, так как еще не родились», — сказал Вейонис и пояснил, что трагедия Холокоста — напоминание о том, что и сейчас нужно быть бдительными, ведь граница взаимопонимания между различными религиями и культурами очень хрупка.

Мероприятия памяти жертв геноцида еврейского народа в столице Латвии прошли в Риге сегодня, 4 июля. В них приняли участие президент Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце и премьер-министр Марис Кучинскис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 июля в Риге состоялось организованное обществом «Шамир» шествие памяти жертв Холокоста «Шаги живых». В шествии, которое прошло от Старого еврейского кладбища до мемориала Большой хоральной синагоги, приняли участие около 100 человек.

Напомним также, всего в Латвии нацистами и их местными пособниками было убито около 70 тысяч латвийских евреев и 20 тысяч евреев, привезённых из других стран.

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