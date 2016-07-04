Рига, 4 июля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июля, в зоне свободной торговли Латвии был замечен российский разведывательный корабль «Жигулевск», сообщает портал Mixnews.lv со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).

en.wikipedia Фата-моргана. XIX век

Как утверждают в НВС, корабль находится в 5,3 морских милях от территориальных вод Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по утверждению НВС до 20 июня самолеты и корабли вооруженных сил России приближались к границам Латвии 395 раз. Национальные вооруженные силы зафиксировали 349 полетов самолетов РФ, а также 46 случаев, когда российские корабли приближались к морской границе Латвии.