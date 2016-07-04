Ярославль, 4 июля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. 2 июля состоялись выборы главы Волжского сельского поселения Некоузского муниципального района Ярославской области. В них принимало участие три кандидата, при чем все три — представительницы прекрасного пола. От ЛДПР на пост главы была выдвинута библиотекарь Некоузской районной библиотеки Ксения Воробьева, «Единая Россия» выдвинула заместителя главы Волжского сельского поселения Наталью Демехину и в порядке самовыдвижения в выборах принимала участие Любовь Дурандикова — техник арсенала войсковой части 55 443, расположенной в селе Волга.

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Библиотекарь и работник воинской части не смогли составить реальной конкуренции заместителю главы сельского поселения, потому «идеальная» модель местных выборов дала предсказуемые результаты.

Первое место, с результатом в 84,35% голосов избирателей заняла Наталья Демехина, за Любовь Дурандикову проголосовало 7,61% избирателей, а Ксению Воробьеву поддержало лишь 5,04% пришедших на выборы. Всего на избирательные участки пришли 25,81% избирателей, зарегистрированных на территории Волжского сельского поселения. Учитывая летний период, явку на выборах можно назвать высокой.

Кресло главы поселения стало вакантным, после того как в феврале текущего года скончалась глава поселения Елена Королькова, избранная на этот пост в сентябре 2014 года.