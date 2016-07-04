Махачкала, 4 июля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Министерство по управлению государственным имуществом Дагестана (ныне Комитет по земельным и имущественным отношениям РД) незаконно выделило частному лицу больше 700 га земли, сообщили ИА REGNUM 4 июля в республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы.

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По данным ведомства, земельный участок, который находится на территории Ногайского района Дагестана, был выделен в аренду крестьянско-фермерскому хозяйству с нарушением процедуры предоставления государственной преференции. УФАС обратилось в Арбитражный суд с требованием признать недействительным договор между Мингосимущества и КФХ. Министерство добровольно расторгло сделку до завершения судебного процесса, и земля была возвращена в собственность республики.

Отметим, в феврале текущего года Арбитражный суд удовлетворил требование УФАС о возврате в госсобственность участка земли площадью 460 га, незаконно предоставленного одному из КФХ в Бабаюртовском районе.

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