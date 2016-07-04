Москва, 4 июля, 2016, 14:39 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Фемида

Административное дело, возбужденное Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ в отношении компании Google, может завершиться заключением мирового соглашения, ответил глава ведомства Игорь Артемьев на соответствующий вопрос ТАСС.

«Если они, согласно нашему законодательству, выполнят предписания, признают факт нарушения, компенсируют ущерб третьим лицам — это три условия соответствующего законодательства России, то в этом случае мы будем готовы с ними это обсуждать», — пояснил он.

Артемьев добавил, что обсуждение данной возможности с компанией, ранее обвиненной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем (ОС) мобильных устройств, уже началось.

Кроме того, в связи с тем, что ФАС ожидает от компании «определенных действий», на некоторое время откладывается и определение возможного штрафа к Google.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года ФАС России признала американскую технологическую компанию Google нарушителем закона о конкуренции по жалобе российской компании «Яндекс».