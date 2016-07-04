Севастополь, 4 июля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Сергей Меняйло прокомментировал заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о том, что украинские моряки вернут Крым и базы на Черном море Украине.

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В ответ глава города федерального значения предложил очистить бухты Севастополя от «ржавчины» и вернуть Украине сейнер «Крым», который находится в отстойнике порта.

Меняйло отметил, что если Парубий имел в виду именно это, то власти Севастополя возражать не будут.

Ранее спикер Верховной рады в своем поздравлении с Днем Военно-морских сил пообещал, что в состав страны вернется Крым: это сделают моряки «морской державы» Украины.