Багдад, 4 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказал казнить всех заключённых, которые приговорены в стране к смерти за терроризм. Аль-Абади направил соответствующее распоряжение в Министерство юстиции Ирака, передаёт телеканал «Ас-Сумария».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь со 2 на 3 июля в Багдаде прогремели два взрыва. Сначала в районе Аль-Каррада террорист-смертник взорвал автомобиль со взрывчаткой. Позднее ещё одна бомба взорвалась в северном районе Багдада. В ходе терактов погибли более двухсот человек. В стране был объявлен трёхдневный траур.

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Ответственность за террористическую атаку взяли на себя террористы «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России).

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