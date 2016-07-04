Тамбов, 4 июля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Член Городского совета народных депутатов Моршанска (Тамбовская область) Олег Баров задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает «Коммерсантъ», руководитель фракции «Единой России» в горсовете подозревается в попытке получить 5 млн евро от руководителей ОАО «Моршанская табачная фабрика» за снижение суммы налоговых претензий со стороны управления ФНС.

idea.ru Задержание преступника

Депутат был задержан с поличным во время передачи денег в одном их московских кафе. По версии следствия, Олег Баров обещал за эти деньги снизить сумму налоговых претензий, которые превышают 1 млрд рублей, до «символической». Среди услуг также была возможность оплаты в рассрочу. Кроме того, в правоохранительных органах считают, что деньги депутат хотел присвоить, так как у него не было возможности снизить претензии.

Сейчас в отношении единоросса возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решением суда депутат был арестован.