Псков, 4 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. «Основной ливневый фронт прошёл, напряжённость по подтоплениям городских территорий идёт на спад», — заявил начальник комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) администрации города Пскова Владимир Воробьев, комментируя ликвидацию последствий сильного дождя в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, Воробьев уверил, что «работа ведётся в штатном режиме, все ситуации находятся под контролем».

Василий Поленов. Ливень. 1874

По данным Единой диспетчерской службы города Пскова, за прошедшие сутки в связи с усилением порывов ветра зафиксировано шесть случаев падения деревьев и веток на проезжую часть дорог, здания и придомовые территории. Одно из деревьев упало на автомобиль.

Кроме того, поступили сообщения о подтоплении семи участков — это территории частного сектора и проезжие части дорог. Сегодня, 4 июля, в 10:35 в городском районе Кресты сработало аварийное отключение электроэнергии, но уже в 11:00 электроснабжение было восстановлено. Городские службы продолжают ликвидацию последствий ливня.