Киев, 4 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Боец одного из украинских добровольческих батальонов Игорь Грег в своем Facebook заявил о ликвидации в Донбассе снайпера, уничтожившего 29 июня члена организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), оперного певца Василия Слипака.

nigel Снайпер

По его словам, Морячок (позывной снайпера) был убит группой «неизвестных без каких-либо опознавательных знаков». Снайпера ополчения застрелили в ночь на 4 июля.

Ранее живший во Франции украинский оперный певец Василий Слипак вступил в «Правый сектор» (запрещена в РФ) и отправился в зону конфликта в Донбассе.