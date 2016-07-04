Ярославль, 4 июля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Борисоглебском районе Ярославской области серьезная проблема: лось ест лес. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной думе, в результате все затраты по восстановлению леса идут «лосю под хвост». Вопросы лесовосстановления областные депутаты обсудили на выездном совещании.

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Как отмечает пресс-служба областной думы, на первый взгляд проблема выглядит просто и нерешаемо: лоси объедают посадки молодых деревьев на месте вырубок. Арендаторы жалуются, что питание сохатых сводит на нет все усилия и затраты по восстановлению леса.

«Эта проблема не однажды озвучивалась арендаторами: лось съедает посадки молодняка. Затрачиваются значительные средства в закупку саженцев, тратится время на уход за посадками — и получается, что это напрасный труд», — подчеркивает депутат Ярославской областной Думы, член экспертного совета при комитете по аграрной политике, экологии и природопользованию Андрей Ершов.

В Борисоглебском районе, в отличие от многих других районов области, факты незаконной вырубки лесов крайне редки. Практически все лесные угодья находятся в аренде у лесопользователей. Но чтобы представители областного департамента лесного хозяйства «зачли» арендаторам работы по восстановлению леса, после вырубки на гектаре должно оставаться не менее тысячи единиц молодых жизнеспособных деревьев ценных пород. Если их меньше — значит, арендатор должен землю перепахать и высадить саженцы. По подсчетам районной ассоциации лесопользователей, затраты на один гектар от посадки лесных культур до перевода участка в лесную площадь составляют в среднем 25−30 тысяч рублей.

Арендаторы предлагают депутатам ряд мер по регулированию популяции сохатых и спасению лесов в Борисоглебском районе.

«На нашем участке переизбыток лося. По учету районных специалистов у нас лосей 8 — 9. Фактически на этих участках — свыше 30−40. У нас есть предложение: провести учет именно в этих участках и принимать меры регуляции. Это не обязательно отстрел. Есть биотехнические методы, чтобы лоси уходили на другие участки: солонцы, подкормочные участки. Второе предложение — снизить кормовую базу лося — поросль осины. Все эти способы известны с советских времен», — отмечает председатель ассоциации лесопользователей Борисоглебского района Валентин Белоусов.

Также на месте вырубок предлагается высаживать не только ель и сосну, но и березу, которую лоси не едят. В этом есть и серьезный экономический смысл. В Ярославской области нет больших предприятий, занимающихся глубокой переработкой хвойных пород, а фанерные предприятия, использующие березу, имеются.

«Лесопереработчики показали, с какими проблемами они сталкиваются. И действительно, под угрозу поставлен труд нескольких десятилетий, обесцениваются финансовые затраты. Лесовосстановление и так дается с трудом, а когда труды бесследно исчезают — очень обидно. При этом они готовы менять технологию, подстраиваться, чтобы минимизировать ущерб. И далеки от мысли, чтобы решить проблему путем истребления лосей. Надо сказать, что департамент лесного хозяйства признал эти меры вполне вероятными и мы подготовим эти предложения для решения на уровне Рослесхоза», — прокомментировал председатель комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию Алексей Окладников.

Депутаты также подчеркивают, что арендаторам надо пойти навстречу — потому что те активно поддерживают социальную сферу: помогают детским школам и садам, реставрируют храмы и т.д. Поэтому экспертный совет принял решение сформировать ряд мер для решения проблемы. В Ярославской областной думе подчеркивают, что самую существенную помощь может оказать изменение некоторых правил лесопользования, однако в их необходимости придется убеждать Рослесхоз.