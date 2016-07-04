Лондон, 4 июля, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Британские ученые из Вульверхэмптоновского и Шеффилдского университетов заявили о разработке метода повышения интеллектуальных способностей людей, сообщает журнал Frontiers in Psychology.

MRSPhotography Шахматы

Психологи провели исследование около 44 тыс. добровольцев. Испытуемых разделили на группы, сформированные с учетом разных исходных данных, и дали задание как можно быстрее последовательно нажать на цифры от 1 до 36, случайным образом расположенные в сетке.

Каждой из групп было поставлено дополнительное условие выполнения задания. Одни должны были убеждать себя в успехе выполнения задания, другие планировали свои действия. Участники третьей группы в ходе выполнения задания представляли себе идеальный конечный результат.

Оказалось, что лучшую среднюю скорость выполнения задания показала группа добровольцев, которые внушали себе, что легко достигнут высоких результатов.