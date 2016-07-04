Москва, 4 июля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Проблема перенаселенности столичного региона существует давно, но благодаря кризису дальнейшего роста московской агломерации не будет. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 июля первый вице-президент ОПОРы России Павел Сигал, комментируя слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что правительство РФ готовит новое территориальное устройство России.

Юон Константин. Деревня Новгородской губернии. 1912

«Перенаселенность столичного региона существует давно, проблема актуальна не только для России. Но система в данном случае регулирует сама себя. Чем больше людей приезжают в Москву и область, тем выше стоимость недвижимости, продуктов, услуг и так далее. Существенных рисков дальнейшего ухудшения ситуации, по большому счету, нет», — отмечает эксперт, подчеркивая, что последние 2 года из-за ослабления курса рубля имел место большой отток из Москвы как мигрантов, так и жителей других городов России.

Исторически в России действует система управления, когда федеральный центр аккумулирует большинство ресурсов и распределяет их по регионам, в зависимости от текущей экономической ситуации в каждом конкретном регионе, говорит Сигал. «С учетом размеров страны и колоссальных расходов на поддержание ее обороноспособности аргументов в пользу данной системы очень много, но, без сомнения, есть и перегибы, когда вопросы, которые однозначно должны решаться местными властями, проходят несколько этапов согласований. Из-за этого люди на местах зачастую крайне неэффективны и не готовы творчески подходить к процессу управления», — констатирует он.

При этом в нынешних экономических реалиях централизация власти будет только набирать обороты, при этом нельзя исключать и возможность укрупнения регионов: элиты сконцентрированы в столице и нескольких крупных городах, на местах нет предпосылок для формирования самостоятельных систем управления, считает эксперт. «Роль небольших населенных пунктов будет все более скромной, и люди будут продолжать стремиться уехать в крупные города, соответственно, количество жителей продолжит снижаться. Но роста рисков разорения таких населенных пунктов от этого не становится больше: в России всегда существовали дотируемые регионы», — пояснил Сигал.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает конкурентным преимуществом России концентрацию населения в крупных агломерациях. В России должно быть разработано новое территориальное устройство, учитывающее современные процессы урбанизации страны и развития мегаполисов, сообщил он на урбанистическом форуме в Москве. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее высказалась в пользу укрупнения ряда регионов. По ее мнению, в основе укрупнения могли бы лежать «экономические, инвестиционные и иные обоснования», причем некоторые регионы «нежизнеспособны в силу объективных причин», а не из-за «плохих губернаторов».