Бишкек, 4 июля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выпустил видеоклип под названием «Судьбе назло». Видеозапись опубликована на сайте YouTube.

president.kg Алмазбек Атамбаев

«Эта песня называется «Судьбе назло», — пояснил Атамбаев. Она является одним из первых его музыкальных произведений.

«Очень часто эта песня помогала мне пробираться через любые трудности», — сказал он.

В качестве видеоряда в клипе использованы кадры из кинофильма «Провинциальный роман» (1981 год) киностудии Киргизфильм. Режиссёр фильма Мелис Убукеев.