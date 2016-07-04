Москва, 4 июля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В условиях кризиса стоимость жизни граждан увеличилась, а количество денег у населения уменьшилось. В результате в большинстве случаев доступность жилья снизилась, у людей стало меньше возможности приобретать жилье. Дополнительно к реальному снижению доходов граждан добавился психологический фактор: в условиях финансовой неопределенности у населения снижается склонность к расходам и повышается склонность к накоплению денег, формированию финансовой «подушки безопасности», заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Управление проектами и программами РЭУ им. Г.В.Плеханова Сергей Носов, говоря о ситуации с недвижимостью в России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство жилья

«Такая ситуация называется «отложенным спросом», когда предложение на рынке жилья есть, обеспеченный спрос в ряде случаев тоже есть, а сама сделка откладывается на какое-то время. Центробанк не печатает дополнительного количества денег, инфляция не растет, но экономический рост также замедляется, наблюдаются процессы стагнации рынка. Рынок в ожидании дальнейшего снижения стоимости жилья. Он не развивается, развитие строительной отрасли также замедляется», — пояснил Носов.

«Одновременно, в ряде субъектов РФ доступность жилья повысилась. Это связано с тем, что снижение цен на рынке жилой недвижимости оказалось более значительным, чем снижение доходов граждан. В результате потенциальный покупатель оказался в выигрыше, покупательная способность его повысилась, но неопределенность экономической ситуации и, как следствие, проблема «отложенного спроса» сдерживают осуществление самих сделок купли-продажи на рынке жилой недвижимости», — отметил эксперт.

«Ставка рефинансирования Банка России в 2015 г. была равной — 8,25%, а с 2016 года она приравнивается в ключевой ставке ЦБ РФ и до 14.06.2016 года составляла 11%. На сегодняшний день — ставка рефинансирования и ключевая ставка составляют 10,5%, что остается для рынка недвижимости избыточно высоким показателем. К тому же добавляется психологический фактор: при наличии кризисных явлений в экономике, неопределенности с работой, негативной ситуации в связи с действиями коллекторов граждане уменьшили количество оформляемых ипотечных кредитов», — считает Носов.

«Совет директоров Банка России отметил позитивные процессы стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста, но на это потребуется, по моему мнению, не менее 3−5 лет. Выход из сложившейся ситуации — в дальнейшем снижении ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ до уровня 8, 7 и 6% в ближайшие годы. В этом случае покупательная способность граждан повысится, кредиты будут более востребованы, наступит оживление на рынке жилой недвижимости и, соответственно, в строительной индустрии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, эксперты рынка недвижимости отмечают, что в последние месяцы реальные доходы граждан России снизились. По их прогнозам, в ближайшие 1,5 года эта тенденция сохранится. Доступность жилья снизилась в 49 регионах РФ, в других 28 регионах страны квартиры стали доступнее, приводят цифры эксперты.