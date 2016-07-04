Рига, 4 июля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В отношении мигрантов самую большую неприязнь британцы испытывают к жителям стран Прибалтики и Польши, заявил депутат Европарламента от Латвии Роберт Зиле, сообщает газета Latvijas avīze.

Иван Шилов ИА REGNUM Финал

По его словам, основные сторонники Brexit — это жители маленьких городов Англии. «Поток миграции через Средиземное море посеял в Великобритании беспокойство, однако главная неприязнь британцев направлена по отношению к нам — жителям Прибалтики и Польши. Мы привыкли, что поток свободной рабочей силы — одна из основных ценностей Евросоюза, и что мы не похожи на мигрантов из третьих стран, у которых другой статус и у которым проблемно попасть в ЕС. Однако большинство британцев, проголосовавших «за» выход Великобритании из ЕС — это жители маленьких городов, которые хотели бы поддерживать порядок в Англии так, как они это видят. Присутствие восточных европейцев им неприятно. Они беспокоятся за разграбление социального бюджета, несмотря на то, что им в большей степени пользовались не латыши, а другие мигранты. Такие британцы и добились выхода Великобритании из ЕС», — рассказал Зиле.

По словам евродепутата, теперь жители Великобритании, поддержавшие Brexit, хотят сами выбирать, каких мигрантов впускать в страну. «Теперь эти британцы хотят торговаться с Евросоюзом и регулировать поток миграции, определяя, кого впускать в страну, а кого — нет», — отметил Зиле.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. 51,9% участников высказались за выход, 48,1% — против.

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