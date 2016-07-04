Рига, 4 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Закупочные цены на молоко в Латвии продолжают стремительно падать — в течение месяца они снизились еще на 6,46%, сообщает портал Mixnews.lv.

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Как рассказали в департаменте рынка и прямой поддержки Министерства земледелия, в мае 2016 года цена сырого молока снизилась в среднем до 18,23 евро за один центнер, что на 20% меньше, чем в 2015 году, и на 38% меньше, чем в июле 2014 года — за месяц до введения Россией антисанкций.

В остальном ЕС также продолжается падение цен — в апреле средний показатель составил 27,27 евро по сравнению с 28,36 евро за один центнер молока в марте. Самые высокие закупочные цены на молоко были на Кипре — 54,74 евро, Мальте — 42,94 евро и в Греции — 38 евро.

В свою очередь, комиссар сельского хозяйства и развития села ЕС Фил Хоган сообщил, что на следующем заседании министров сельского хозяйства и рыболовства выступит с новыми предложениями по разрешению кризиса на сельскохозяйственном рынке. Заседание запланировано на 18 июля, и на нем комиссар предложит меры, которые могли бы решить проблему перепроизводства молока, стабилизировать спрос и предложение молочной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство земледелия Латвии подготовило расчеты, согласно которым из-за ответного эмбарго РФ к концу 2016 года убытки молочных хозяйств достигнут 132,7 млн евро, а в случае продления санкций в течение 3,5 лет показатель достигнет 233,5 млн евро.

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