Москва, 4 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете для иностранных граждан на исследование уровня зрительской аудитории в России. Соответствующий указ опубликован 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Указом вводится госаккредитация организации, которая занимается исследованием объема зрительской аудитории ТВ-каналов. Процессом выдачи аккредитаций будет заниматься создаваемая Роскомнадзором комиссия, которая, помимо этого, займётся определением числа организаций, допущенных к процессу. Аккредитация будет действовать год, и в случае, если до окончания данного срока комиссия не приняла решения об отзыве, то аккредитация автоматически будет продлеваться ещё на год.

Помимо этого, согласно закону, иностранное государство, международная организация, и входящие в их юрисдикцию организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, не имеют права выступать в качестве аккредитованной организации.

Также вводится запрет на любые формы иностранного контроля или влияния на аккредитованные организации.