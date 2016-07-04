Рига, 4 июля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. После выхода Великобритании из Европейского союза доступное Латвии финансирование из фондов ЕС может уменьшиться, заявили в Министерстве финансов страны, сообщает радио MIX FM 102,7.

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Как рассказал представитель Минфина Алексис Яроцкис, Великобритания является одним из крупнейших плательщиков в бюджет ЕС — в 2015 году ее взносы составили 13 млрд фунтов стерлингов или около 16,5 млрд евро, что составляет более 10% общего бюджета Евросоюза.

«После выхода Великобритании доступное Латвии финансирование из фондов ЕС может снизиться. Для Латвии это будет урон, так как после вступления в ЕС средства из фондов внесли существенный вклад в развитие ее экономики, а частные инвестиции в настоящее время сдерживает негативная геополитическая ситуация и низкий рост глобальной экономики», — сказал Яроцкис.

Напомним, референдум по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%.

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