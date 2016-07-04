Рига, 4 июля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. 3 июля на северо-востоке Латвии прошла сильная гроза, оставив без электричества более 3000 домашних хозяйств, сообщает портал Mixnews.lv. На данный момент треть хозяйств, пострадавших от стихии, все еще остаются без электричества. Об этом, сегодня, 4 июля, сообщила пресс-секретарь предприятия отвечающего за электроснабжение Татьяна Смирнова. По ее словам, в течение дня подача электричества всем клиентам будет восстановлена.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

«Значительные перебои с электроснабжением наблюдались на северо-востоке и востоке страны. Сегодня утром самые большие перебои с электроэнергией были у 1000 клиентов в окрестностях Лудзы, Балви, Смилтенском и Илукстском краях. На данный момент, продолжается интенсивная работа по устранению наиболее сложных повреждений электросетей. Восстановить подачу электроэнергии всем клиентам планируется в течение этого дня. Мы призываем всех жителей быть внимательными и осторожными, а также, в случае возникновения опасных ситуаций, сообщать нам по круглосуточному бесплатному телефону», — рассказала Смирнова.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в период с 17 по 19 июня в связи с различными повреждениями, нанесенными сильным ветром, в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило свыше 400 вызовов. Шквальный ветер по всей стране оставил без электричества около 20 000 хозяйств. Как стало известно, количество вызовов полученных ГПСС 18 июня стало самым большим за последние годы.