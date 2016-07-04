Киев, 4 июля, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Валюта

ru.torange.biz Тарифы

Американский доллар на Украине продолжает держаться на уровне 25 грн за $1, по всей видимости эта же тенденция продолжится в июля.

В частности, 4 июля Национальный банк Украины установил курс за 1 доллар США — 24,82 грн, таким же он был и в пятницу, 1 июля. По итогам июня курс продажи безналичного доллара на Украине снизился на 1,1% до 24,84 грн., наличного — на 1,3% до 24,91 грн. Средний размер спреда по наличным операциям с долларом США в июне сократился с 1,5% до 1,1%, что является самым низким значением с января 2014 года.

«Гривна в июне укреплялась на фоне перевеса предложения валюты над спросом, при этом основную траекторию рынку задавал безналичный рынок. В первой половине месяца приток валюты в страну снижался, однако потом начал повышаться, что было связано с желанием участников рынка перекрыть временные разрывы, выйти на нормативные показатели, а также завести валюту для закрытия квартала и первого полугодия. В целом, на рынке формируется слабый спрос на валюту, несмотря на меры НБУ по либерализации валютного рынка и снижение учетной ставки. Кроме того, предложение на валюту поддерживают аграрии и промышленный сектор. Докапитализация банковского сектора и подготовка к приватизации также способствует притоку валюты в страну. Дополнительными факторами укрепления гривны в июне выступили ожидания поступления кредитных средств от МВФ, получения макрофинансовой помощи от Европы, а также гарантии от США для выпуска еврооблигаций», — говорится в анализе Forex Club Украина.

Что же касается июля, серьезных потрясений на валютной рынке не ожидается.

«Валютные поступления в страну продолжит обеспечивать аграрный сектор. Вместе с тем, сдерживать укрепление гривны будет подготовка к отопительному сезону в связи с необходимостью увеличения закупок энергоресурсов — газа в газохранилища и угля для тепловых электростанций. Так же следует отметить, что за последние три месяца НБУ выкупил с рынка большие объемы валюты, и этот ресурс может быть направлен на поддержку гривны и покрытие дефицита платежного баланса. Кроме того, ожидаются поступления валюты от приватизации ОПЗ, для которого стартовая цена установлена на уровне 13,2 млрд. грн., а конкурсная гарантия — 0,66 млрд. грн.; а также со стороны МВФ в размере 1 млрд. долларов. После поступления кредита, НБУ может пойти на дополнительные меры по либерализации рынка и снять ограничения на покупку валюты», — отмечается в анализе.

«Сдерживать спрос на валюту в июле будет сокращение деловой активности в летний период и ограниченные возросшими тарифами возможности населения. Вместе с тем, сохраняются ожидания негативного влияния референдума в Великобритании на валюты развивающихся стран из-за ослабления спроса в ЕС и в странах-экспортерах. Во многом ситуация будет зависеть от макроэкономической статистики, подтверждающей изменение баланса сырьевых рынков», — прогнозирует Андрей Шевчишин, ведущий эксперт информационно-аналитического центра FOREX CLUB на Украине.

Тарифный геноцид

С 1 июля на Украине почти в два раза выросли очередные тарифы — сейчас на отопление и горячее водоснабжение. Заявляется, что столь резкое подорожание связано с новой единой ценой на газ для населения и поставщиков, введенной ранее правительством Гройсмана.

К примеру, средний тариф за отопление по Украине повышается с 650 грн (26,1 долл) до 1043 грн (42 долл) за 1 Гкал, а в отдельных регионах — до 1600 грн (64,5 долл). Цена зависит от компании-поставщика услуг.

Больше украинцам придется платить и за горячую воду — цена за 1 кубометр выросла с 41−48 грн (1,65 — 1,93 долл) до 72−87 грн (2,9 — 3,5 долл) в зависимости от региона и наличия полотенцесушителя.

Также вводится новый размер налога на недвижимость — отныне он составляет до 2% от минимальной заработной платы.

Кроме того, для промышленных потребителей 1 класса тариф на электроэнергию вырос на 10% и составляет 1 кВт/час — 1,30 грн (0,05 центов). Ранее предприятия платили 1,18 грн (0,04 цента) за 1 кВт/час.

Динамика изменения стоимости коммунальных тарифов на примере Киева с 1 июля 2016 года:

1.На централизованное отопление для потребителей со счетчиком повышается с 657, 24 грн (26,4 долл) до 1416 грн (57 долл) за 1 Гкал. Для потребителей без счетчика тариф повышается с 16,14 грн (0,65 долл) за кв м до 32,97 грн (1,32 долл) за кв м.

2.Тариф на тепло для нужд населения вырос с 531,1 грн (21,3 долл) до 1153,8 (46,4 долл) за 1 Гкал.

3. Цена за один кубометр горячей воды выросла в зависимости от наличия полотенцесушителя с 37,91−40,92 грн (максимально 1,64 долл) до 76,71−83,1 грн (3,34 долл).

4. Услуги централизованного водоснабжения поднялись с 4,4 грн (0,17 долл) до 5,17 грн (0,20 долл) за 1 куб м. Услуги водоотвода — с 3,92 грн (0,15 долл) до 4,6 грн (0,18 долл) за 1 куб м.

Украинская парламентская фракция «Оппозиционный блок» назвала повышение стоимости коммунальных услуг в Украине «тарифным геноцидом». В политической силе уверены — граждане Украины не смогут оплачивать новые тарифы из-за нищеты.

«Минимальная пенсия в стране составляет 1130 гривен (45,5 долл), а минимальная зарплата — 1450 гривен (58,4 долл), только за отопление и горячую воду обычной двухкомнатной квартиры нужно будет выложить 2420 гривен (97,5 долл), а общий счет за ЖКХ составит 3100 грн (124,8 долл) в месяц… В бюджете не заложены в нужном объеме деньги на субсидии. Из необходимых 70 млрд грн заложено только 35 млрд грн. Поэтому уже сейчас власти ищут любые причины, чтобы отказать людям в помощи, а потом забрать их квартиры», — говорится в подсчетах.

В свою очередь, премьер Гройсман заявил, что граждане не будут платить больше 15−20% собственного дохода за коммунальные услуги, несмотря на повышение тарифов.

«Популисты сейчас пугают людей «Все пропало, завтра вы получите огромные счета, платить будет нечем, тарифы поднялись». Как премьер могу заверить — вы не будете платить больше 15−20% собственного дохода. Если у человека минимальная пенсия — то еще меньше. Это будет означать, что конкретному гражданину, который имеет такую потребность, мы компенсируем (стоимость) через механизм субсидий. Но тот, у кого есть деньги, заплатит полную цену», — заявил глава правительства.

«Не надо ничего бояться. Платежка придет, будет написано, сколько это (коммунальные услуги) стоит, а рядом — в соответствии с вашим доходом — сколько именно за вас заплатит государство. Эта помощь является безвозвратной», — добавил премьер Украины.

Аграрная сверхдержава

Украина установила новый рекорд экспорта зерновых, информирует пресс-служба правительства страны.

Согласно информации Кабмина Украины, объемы экспорта зерновых культур в 2015/2016 маркетинговом периоде составили 39 415 тысяч тонн. В частности, экспортировано: пшеницы — 17 354 тыс. тонн; кукурузы — 17 396 тыс. тонн; ячменя — 4409 тыс. тонн; других зерновых — 256 тыс. тонн.

Подчеркивается, что прошлогодние объемы экспорта превышены на 4610 тысяч тонн, в предыдущем 2014/2015 маркетинговом году объем экспорта составил 34 805 тыс. тонн.

С 1 июля начался новый 2016/2017 маркетинговый год, который завершится 30 июня 2017 года. Украинский клуб аграрного бизнеса выступил с прогнозом, согласно которому урожай зерновых культур на Украине в 2016 году ожидается на уровне 59,8 млн тонн, что на 0,3 млн тонн меньше аналогичных показателей 2015 года, а экспорт зерновых в следующем маркетинговом году составит 34 млн тонн, что на 2,5 млн тонн меньше аналогичных показателей прошлого года. В заявлении отмечается, что в целом валовой сбор зерновых существенно не отличается от прошлогодних показателей, но в нынешнем сезоне произошли изменения в структуре посевов зерновых культур. Так, площади пшеницы сократились на 12% по сравнению с 2015 годом и оцениваются на уровне 6 млн га — это было вызвано неблагоприятными погодными условиями во время посева озимых культур.

Напомним, что ранее посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил, что в Вашингтоне считают возможным для Украины стать «аграрной сверхдержавой» в ближайшее время — поскольку страна «имеет около четверти всех мировых запасов черноземов и может легко удвоить объемы зерна, которые она экспортирует».

МВФ

Международный валютный фонд в ближайшее время может выделить Украине только часть единственного транша в 1,7 млрд долларов, предусмотренного на этот год. Остальные средства будут получены только после проведения пенсионной реформы, в частности, повышения пенсионного возраста в стране, — заявил сопредседатель Стратегической группы советников по вопросам реформ при украинском правительстве Иван Миклош в интервью «Сегодня».

В этом интервью Миклош прямо заявил, что фонд не кредитует Киев, потому что Украина не выполняет рекомендации МВФ.

«Да, это главная причина… Также вы знаете, есть некоторые обязательства в отношении пенсионной реформы, которая частично была принята, особенно в устранении преимуществ для конкретных групп профессий. Но не все было принято и выполнено… И от выполнения второй части этих обязательств по пенсионной реформе в течение осени будет зависеть получение Украиной второй части транша МВФ», — сказал советник, уточнив, что в том числе речь о повышении возраста выхода на пенсию.

А вот министр финансов Украины Александр Данилюк объявил, что его основной задачей является именно возвращение к активному сотрудничеству с МВФ.

«Меня полностью в этом поддерживают и премьер-министр, и президент. Мы возобновили взаимодействие, и это — четкий сигнал от МВФ, что они поддерживают наши планы и действия. Дальше будем двигаться по графику, согласованному с фондом… Главное для нас — выполнять нашу программу реформ и, наконец, укрепить экономику страны», — заявил Данилюк в интервью «Зеркалу недели».

По его словам, изначально планировалось, что третий транш кредита для Украины составит 1,7 миллиарда долларов, но сколько реально будет выделено — решать МВФ. В этом контексте министр отметил, что для Киева «критична не столько сумма, сколько процесс реформирования и пребывание в графике МВФ».

Что же касается пенсионеров, Данилюк заявил следующее: «Запланированный дефицит Пенсионного фонда составляет 145 млрд грн., он предусмотрен бюджетом. У нас полное взаимопонимание с МВФ на этот счет. Для нашего правительства выплата пенсий в полном размере и социальная защита граждан очень важны, поэтому Пенсионный фонд получит нужное для этого финансирование». По словам министра финансов, со следующего года будут внедряться «какие-то элементы» пенсионной реформы, хотя все понимают, что Украине «нужно комплексное решение».

Также отметим, что для нормальной работы с фондом Верховная рада Украины должна принять должна в ближайшее время порядка трех десятков разного рода законов. Ранее правительству и президенту с большими трудностями удавалось проводить через парламент даже отдельные инициативы, не говоря о таких масштабных пакетах.

Разное

Министерство экономического развития обнародовало макроэкономический прогноз развития экономики Украины на 2017 год, который разработан по двум сценариям: первый предполагает успешные реформы экономики, а второй — учитывает возможные риски.

В частности, по мнению чиновников, рост ВВП по лучшему прогнозу увеличится на 3% (номинальный объем ВВП — 2584,9 млрд грн), негативный сценарий будет заключаться в росте на 1,5% (номинальный объем ВВП — 2574,3 млрд грн). Инфляция составит в 2017 году от 8,1% до 10,3%, а реальные зарплаты увеличат минимум на 4% и максимум на 5,4%. Также согласно хорошему сценарию рост экономики Украины в 2018—2019 годах будет ускоряться примерно до 4% ежегодно, по рисковому — до 2%. В текущем же году ведомство ожидает роста ВВП на 1% при инфляции около 14%, при том что в прошлом экономика Украины упала на 9,9% при инфляции 43,3%.

Уровень теневой экономики на Украине в 2015 году снизился, по сравнению с 2014 годом, на 3% и составил 40% ВВП, подсчитали в правительстве страны. Отмечается, что уровень теневой экономики по итогам 2015 года существенно выше показателей за 2011−2013 годы, составлявших 34−35% ВВП. По мнению Минэкономразвития Украины, снижению уровня теневой экономики мешает «значительная налоговая нагрузка на корпоративный сектор на фоне высоких кредитных ставок, неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация на ключевых товарных рынках, сокращение внутреннего спроса, рост расходов на импортное сырье и материалы из-за девальвации гривни и введения дополнительного импортного сбора».

Профицит сводного платежного баланса Украины в мае составил $374 млн, для сравнения: в мае 2015 года — $320 млн, сообщил Национальный банк Украины.

Профицит текущего счета платежного баланса в мае составил $403 млн, а в мае 2015 года его дефицит составлял $54 млн. В целом за январь-май 2016 года дефицит текущего счета составил $424 млн, или 1,4% ВВП.

Минэкономики Украины ожидает в 2017 году привлечение в экономику страны не менее $4,5 млрд прямых иностранных инвестиций. Как заявила замминистра экономического развития и торговли Юлия Ковалив, иностранные инвесторы верят в украинскую экономику, поскольку «она оживляется». «По результатам 5 месяцев текущего года мы уже имеем 1,8 млрд иностранных инвестиций по сравнению с 400 млн дол. за аналогичный период прошлого года», — сказала Ковалив.

Промышленное производство на Украине в мае 2016 года выросло на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Отметим, что в апреле этот показатель составлял 3,5%, в марте — 4,8%, в феврале — 7,6%. В целом за январь-май текущего года рост промпроизводства замедлился до 3,1% с 3,7% по итогам четырех месяцев. При этом в мае по отношению к апрелю текущего года промпроизводство на Украине вообще упало на 3,7%,