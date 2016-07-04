Анкара, 4 июля, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 4 июля, что он не предлагал открыть базу ВВС Инджирлик для российской авиации, добавив, что Анкара открыта для сотрудничества с Москвой в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщает Reuters

defense.gov Американские военнослужащие на авиабазе Инджирлик

«Я не говорил такого. Мы сказали, что мы можем сотрудничать со всеми в борьбе против ИГИЛ (запрещено в РФ)», — отметил дипломат. «Мы говорили о том, что мы можем сотрудничать с Россией в скором времени в борьбе против ИГИЛ (запрещено в РФ). Я не делал никаких заявлений относительно того, чтобы предоставить российским самолетам доступ на базу Инджирлик», — добавил он.

Напомним, несколькими часами ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире телеканала ТRТ, что России может быть предоставлен доступ в рамках борьбы с «Исламским государством» (запрещена в РФ) на базу ВВС Инджирлик. По словам дипломата, база открыта для всех, кто хочет присоединиться к активной борьбе с террористами. «И почему бы нам не сотрудничать в том же ключе и с Россией?»

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль подумает о такой возможности, о которой ему самому стало известно из СМИ, однако подчеркнул, что ему неизвестно об официальных переговорах по этому поводу.