Элиста, 4 июля, 2016, 13:54 — ИА Регнум. 22-летнйи спортсмен из Дагестана Саид Османов, которого обвиняют в осквернении статуи Будды, ответит за свой поступок перед правосудием. Судебный процесс начался сегодня, 4 июля, в Элисте, пишет «Российская газета». Как уточнила официальный представитель городского суда столицы Калмыкии Деляс Есенова, Османову предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ. За «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» ему может грозить штраф до 500 тысяч рублей и три года лишения свободы.

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«Ситуация с борцом, осквернившим статую Будды, должна быть разрешена»

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент, получивший широкий общественный резонанс, произошел в столице степной республике в ночь с 1 на 2 апреля. Спортсмен из Дагестана Саид Османов прибыл в столицу Калмыкии на Всероссийский турнир по греко-римской борьбе. В буддийском храме он осквернил статую Будды, ударив ее с нос. Видеоролик об этом появился в соцсетях, и вызвал бурю негативных реакций.

Извиняться за проступок земляка пришлось главе Дагестана Рамазану Абдулатипову и председателю правительства Абдусамаду Гамидову. Кроме того, за инцидент министр спорта республики Магомед Магомедов получил, а тренер борцовской команды был уволен.

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11 июня подозреваемый в осквернении статуи Будды был арестован решением Элистинского городского суда до 2 июля. Верховный суд Республики Калмыкия 10 июня удовлетворил ходатайство адвокатов отпустить Османова из-под стражи под залог. За спортсмена поручился депутат Госдумы Ризван Курбанов. Однако спортсмена так и не отпустили. В тот же день он был задержан, но уже по новому обвинению — в возбуждении ненависти либо вражды.