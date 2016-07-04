Симферополь, 4 июля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В крупнейшем крымском банке статистика показала увеличение использования в платёжных терминалах банковских карт сторонних банков — с 40% в апреле до 60% в июне. Кроме того, вырос объём безналичных платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

Александр Дейнека. В Крыму (фрагмент). 1956

«Банк зафиксировал увеличение объема безналичных платежей в сети платежных терминалов, — сообщили в банке. — Так, в июне прирост составил 40% по сравнению с маем. При этом доля безналичных платежей с использованием карт российских банков, кроме карт РНКБ, составила в июне 60% от общего количества транзакций в сети терминалов банка».

В РНКБ рост показателей связывают с увеличением количества туристов на полуострове. «Эти показатели значительно увеличились с началом курортного сезона в Крыму — туристы из РФ активно пользуются банковскими картами в торгово-сервисной сети полуострова», — рассказал заместитель директора по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

РНКБ — системообразующий банк Республики Крым со 100%-м государственным участием, имеет в КФО более 200 отделений, 700 банкоматов, 5600 платёжных терминалов и 500 терминалов самообслуживания. При численности населения полуострова более 2,3 млн человек (по результатам переписи населения 2014 года) в банке обслуживаются более 1,3 млн физлиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму большинство банкоматов и платёжных терминалов принимают любые пластиковые карты российских банков, а вот с зарубежным «пластиком» пока не работают из-за санкций.

По данным Минкурортов и туризма Крыма, к 17 июня 2016 года на полуострове отдохнули 1 млн 243,8 тыс. туристов, что на 21,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

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